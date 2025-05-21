الأربعاء 21 مايو 2025
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رئيس صرف صحي الإسكندرية يتفقد أعمال التشغيل والصيانة بالمحطات

الاسكندريه
الاسكندريه

أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية تفقدية لعدد من مواقع ومحطات الصرف الصحي بقطاع شرق للتشغيل والصيانة بمنطقة المنتزه ثان، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل ورفع كفاءة الأداء الميداني.

 

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وشملت الجولة كلًا من "محطة رفع أبو قير، الكورنيش بمنطقة المنتزه، محطة قصر المنتزه، المعمورة البلد، حي المنتزه أول".
 

 

وخلال الجولة، تابع "نافع" أعمال التشغيل والصيانة، ووجّه بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والجودة، ورفع كفاءة الأداء لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الأحمال على الشبكات.
وأكد رئيس الشركة على أهمية التواجد الميداني ورفع درجة الاستعداد، مشددًا على سرعة الاستجابة لأي بلاغات طارئة، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالأحياء.
وتأتي هذه الجولة في إطار الخطة الدورية التي تنفذها الشركة للمتابعة والتفتيش الميداني، بهدف التأكد من جاهزية المحطات والمواقع الحيوية والمعدات لمواجهة أي طوارئ محتملة، وضمان استمرار كفاءة التشغيل.

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اللواء محمود نافع بالاسكندرية الصرف الصحي

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