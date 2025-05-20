الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

محاكمة عاطل بتهمة سرقة المساكن بأسلوب التسلق في المطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطل بتهمة السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وتنفيذ 5 عمليات بمنطقة المطرية إلى محكمة الجنح.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية")، لمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزته (بعض الأدوات المنزلية والمعدات الكهربائية "مجهولين المصدر").

وبمواجهته أقر بارتكابه (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم).
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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