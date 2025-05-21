المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة السيدة زينب.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات وتحريات تفيد قيام شخصين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب



علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث للتحري من صحة المعلومات وتبين قيام عاطلين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بمنطقة السيدة زينب



وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية إلى حيث يتواجد المتهمان وتمكنت من ضبطهما وبحوزتهما (أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.



واضاف المتهمان أن قصدهما من وراء التنقيب عن الآثار هو استخراجها وبيعها لاحد الأشخاص خارج البلاد بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة وسريعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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