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حوادث

21 مايو أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في المرج

محكمة جنايات القاهرة،
محكمة جنايات القاهرة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 21 مايو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة المرج.  

التنقيب عن الآثار بالمرج

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات تم تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته (أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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