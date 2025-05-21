موقف الدبيس وعطية الله من لقاء فاركو

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للتدريبات الجماعية مساء اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة.

ومن المنتظر أن يشهد مران الفريق الجماعي مشاركة الثنائي كريم الدبيس ويحيى عطية الله بعد تعافيهما من الإصابة التي كانا يعانيان منها الفترة الماضية وتسببت في غيابهما عن المباريات والتدريبات الجماعية.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن الثنائي سيكون جاهزا ولائقًا للمشاركة في لقاء فاركو الحاسم والمقرر له يوم ٢٨ من الشهر الجاري في ختام مباريات الفريق ببطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولى.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وفاركو مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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