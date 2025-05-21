يبدأ عرضه اليوم، تعرف على أبطال مسلسل عبر الأثير

ينطلق اليوم مسلسل خليجي جديد عبر منصة Stctv هو مسلسل عبر الأثير في عرض أول وحصري على المنصة وبمشاركة نخبة من النجوم والنجمات.

أبطال مسلسل عبر الأثير

يشارك في بطولة “عبر الأثير” عدد كبير من النجوم أبرزهم، ميلا الزهراني، مرام البلوشي، إبراهيم الحربي، منصور البلوشي، زينب يوسف، عبد العزيز المندي، أبرار أبو سيف، شيماء قمبر، زمن عبد الله، سارة الحسن، محمد هاشم، نورة فيصل، ومحمد الكاظمي، وهو من تأليف علي الشمري وإخراج مناف عبدال.

وينتمي مسلسل “عبر الأثير” إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية، حيث يناقش مجموعة من القضايا اليومية والإنسانية التي يعيشها المواطن الخليجي، من خلال حكايات مميزة.

الفنانة ميلا الزهراني

وشاركت الفنانة ميلا الزهراني، أبرز بطلات مسلسل عبر الأثير، في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “فضة”، والذي تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، حيث يتناول قضايا إنسانية معقدة تتمحور حول الحب، الصراع، وقوة الصمود في مواجهة المحن.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما الخليجية، من بينهم: جاسم النبهان، فيصل فريد، طارق الحارثي، روان الطويرقي، حسين الحداد، عبير أحمد، سمير الناصر، وليلى السمان، إلى جانب ميلا الزهراني.

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