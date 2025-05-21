رئيس مجلس الدولة يضع حجر الأساس لمجمع المحاكم الجديد بالدقهلية (صور)

قام المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء يرافقه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمستشارين أعضاء المجلس الخاص بوضع حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة بمُحافظة الدقهلية الجديد على الأرض المخصصة لهــذا الغــرض والبالغ مساحتها 2200 متر مربع.

كما قام بافتتاح المقر المؤقت لمُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية والكائن بحي الأشجار بمدينة المنصورة، وتفقد رئيس مجلس الدولة مُجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة المنصورة، واطلع على المزايا التي يُتيحهـا في ضوء ما يوفره من بيئة عمل متطورة تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف وفي مقدمتها الشمول الإداري.

مجلس الدولة

وأكد رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يمضي بُخطى سريعة في مجالات التطوير وإعتماد الرقمنة وأدوات التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل، فضلًا عن تقريب جهات التقاضي من المواطنين عبر افتتاح فروع جديدة بمُختلف المحافظات.

وكذا المقار اللازمة لعمل الإدارات التابعة لمجلس الدولة بما يُسهم فى تيسير الإجراءات والتعاملات مع المتقاضين.

وأشــار إلى أن مجلس الدولة حريــص على مواكبــة خُطة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهــورية رئيس المجلس الأعلى للجهــات والهيئات القضائية، في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في جميع القضايا المُتداولة أمام محاكم مجلس الدولة بصفة عامة والمتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة خاصة ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين، وتقديم خدمات عصرية متطورة لهم في إطار رؤية "الجمهورية الجديدة".

وثمَّن رئيس مجلس الدولة التعاون الوثيق الذي قدمته الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة في سبيل دعم خُطة التطوير التي ينفذها المجلس؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جميع الخدمات المُقدمة للمواطنين.

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