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حوادث

الحكم في دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة 25 يونيو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي لتأمينات الحياة وذلك في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل.   

عدم التزام شركات التأمين على الحياة بالتزاماتها 

وتأتي الدعوى  بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، يمثله  الدكتور هاني سامح المحامي، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية  مع تهديد بإلغاء الوثيقة.  

وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب، وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركتى وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.  

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