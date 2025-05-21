التنظيم والإدارة يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

شارك المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في اجتماع الدورة (١١٩) للمجلس التنفيذي بالقاهرة اليوم، والذي يضم الوزراء المعنيين بالخدمة المدنية والتنمية الإدارية في ٨ دول عربية.

وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، رئيس المجلس التنفيذي بالمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز، ونائب رئيس المجلس معربًا عن امنياته بالتوفيق في مهام عمله، مشيدا بدور الجهاز المركزي للتنظيم والادارة كعضو فاعل في المنظمة،كما وجه الشكر للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز السابق.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وخلال الاجتماع، رحب المهندس حاتم نبيل، بالوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، في بلدهم الثاني مصر، متمنيا لهم طيب الإقامة، والتوفيق في اجتماعهم، ومؤكدًا حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الإداري والتنموي العربي المشترك. كما تناول أهمية مواصلة الجهود لتطوير السياسات والآليات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بما يتماشى مع تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية المستدامة.

وأكد المهندس حاتم نبيل نائب رئيس المجلس على أهمية إيلاء محور التسويق للأنشطة المهمة التي تقوم بها المنظمة وخاصة فيما يتعلق ببناء وتنمية القدرات لمؤسسات القطاع الخاص، والحاجة لتعظيم هذا المحور في استراتيجية عمل المنظمة عام ٢٠٢٧، مؤكدا دعم الجهاز للمنظمة.

إنجازات المنظمة لعام 2024

واستعرض الاجتماع عدة موضوعات منها، متابعة تنفيذ قرارات اجتماع المجلس التنفيذي السابق، وتقرير إنجازات المنظمة لعام 2024، إلى جانب الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة، وتقرير مدقق الحسابات، وتقرير المراقب الداخلي للعام 2024 كما تطرق الاجتماع أيضا إلى الخطة الاستراتيجية لعمل المنظمة ٢٠٢٢: ٢٠٢٦.

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