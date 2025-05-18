رابط وموعد الاستعلام عن الامتحان الشفوي لشغل 1000 وظيفة إمام بوزارة الأوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، أنه سيتيح مساء اليوم الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي للناجحين في الامتحان الإلكتروني من المتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف.

بوابة الوظائف الحكومية



ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعدهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأهاب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان على موقع البوابة، وخاصة فيما يتعلق بالحضور قبل الموعد المحدد للامتحان بساعتين.

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