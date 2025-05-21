شريف في مواجهة رونالدو، التشكيل المتوقع لمباراة النصر والخليج بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يلتقي فريق النصر نظيره الخليج اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 33 على ملعب الأول بارك مواجهة بالدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي

وتقام مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي في تمام السابعة مساء.

القناة الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي

وتبث مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي اليوم الأربعاء في الجولة 33 عبر SSC إتش دي.

جدول الترتيب قبل مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي

يتواجد النصر في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

غيابات النصر ضد الخليج

ويغيب عن النصر النجم الإسباني، إيمريك لابورت، بقرار فني من جانب ستيفانو بيولي.

فيما شهدت قائمة الغيابات استمرار الجناح السعودي، عبد الرحمن غريب، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي الشاب، ويسلي، كما عاد محمد مران ومحمد سيماكان للقائمة بشكل طبيعي.

وشهدت قائمة النصر تواجد 8 لاعبين أجانب، يأتي على رأسهم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي عاد لقائمة العالمي بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي، بالإضافة إلى الحارس البرازيلي بينتو.

كما تواجد أيضًا قائمة الأجانب تواجد الجناح السنغالي، ساديو ماني، والمهاجم الكولمبي جون دوران، علاوة على ثنائي الوسط المخضرم، مارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو، بجانب عودة محمد سيماكان مع الشاب البرازيلي الأخر أنجيلو.

تشكيل النصر المتوقع ضد الخليج



في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، سالم النجدي.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، أيمن يحيى.

في خط الهجوم: جون دوران، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.



تشكيل الخليج المتوقع ضد النصر



حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: محمد خبراني، بيدرو، تيسيراند، سعيد آل حمسل.

وسط الملعب: الهوساوي، فورتونيس، صالح أبو الشامات.

خط الهجوم: حمزي، السالم، فابيو مارتينيز.

ودائما ما يعتمد جورجيوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج السعودي، على محمد شريف كورقة بديلة في تشكيلة الخليج.



ويبحث النصر عن استعادة نغمة الانتصارات والإبقاء على آماله في المنافسة على المركز الثالث بعد تبخر آماله في المنافسة على التأهل إلى "نخبة آسيا"، حيث يسعى لإنهاء الموسم ضمن المركز الثالث لضمان المشاركة في السوبر السعودي.

في المقابل استعاد الخليج أخيرًا ذاكرة الانتصارات بالفوز في الجولة الماضية أمام العروبة، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية للتقدم في سلم الترتيب إذ يحل عاشرًا برصيد 37 نقطة.

أرقام الفريقين تاريخيا

وتعتبر مواجهة اليوم هي الثانية عشر بينهما في دوري المحترفين، حيث يتفوق النصر بالفوز 7 مرات مقابل انتصار وحيد للخليج، بينما حسم التعادل 3 مباريات.

وكان الفريقان التقيا الموسم الماضي في 3 منافسات "مباراتان في الدوري ومباراة في نصف نهائي كأس الملك"، وفاز بها النصر جميعًا الذي واصل تفوقه بالفوز في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي، فيما يعود الفوز الوحيد للخليج إلى سبتمبر 2016.

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