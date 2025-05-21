الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

إحالة عاطل متهم بالتحرش بطفلة داخل حديقة للمحاكمة

تحرش، فيتو
تحرش، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل متهم بالتحرش بطفلة في إحدى الحدائق بمنطقة مدينة نصر للمحاكمة الجنائية. 

وقال المتهم إنه كان يلاعب الطفلة ولم يكن يتحرش بها ويقول لها كلام مغازلة على سبيل المداعبة.

وأضاف أنه فوجئ بصراخ الطفلة ثم ذهبت وأحضرت والدها الذي اتهمه بالتحرش بابنته.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة تلقى بلاغا من موظف يتهم عاطل بالتحرش بابنته التي تبلغ من العمر 10 سنوات، أثناء لهوها بإحدى الحدائق بدائرة القسم.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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