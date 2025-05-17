السبت 17 مايو 2025
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حوادث

أقوال صادمة لعاطل متهم بالتحرش بطفلة في حديقة بمدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أدلى عاطل متهم بالتحرش بطفلة في إحدى الحدائق بمنطقة مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر


وقال المتهم إن كان يلاعب الطفلة ولم يكن يتحرش بها ويقول لها كلام مغازلة على سبيل المداعبة.

وأضاف أنه فوجئ بصراخ الطفلة ثم ذهبت وأحضرت والدها الذي اتهمه بالتحرش بابنته

البداية ببلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة من موظف يتهم عاطل بالتحرش بابنته التي تبلغ من العمر 10سنوات، أثناء لهوها بإحدى الحدائق بدائرة القسم.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.


تم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واحالته الي النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

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