جامعة الإسكندرية تناقش تشجيع الباحثين للتقدم للمشاريع الممولة

أكد الدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم الأربعاء ضرورة تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للمشاريع الممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وهي برنامج التعاون المصري الصيني المعروف بصندوق البحوث الصيني المصري (النداء الثامن).

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن هذه المشاريع ممولة بقيمة ٣ ملايين جنيه مصرى للمشروع الواحد في تخصصات المياه - الأغذية والزراعة - الصحة - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الصناعات المتقدمة -الطاقة المتجددة والذكاء الصناعي، وبرنامج إنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين ( النداء الأول ) بتمويل يصل إلى ٢٠ مليون جنيه من الجانب المصرى و٣ ميلون يوان من الجانب الصيني فى تخصصات إدارة المخلفات وإعادة التدوير - الطاقة الخضراء - التكنولوجيا منخفضة الكربون - الزراعة الذكية - الذكاء الصناعي. الروبوتات المتقدمة - علمًا بأن أخر موعد للتقدم إلى هذه المشاريع هو ٢٣ يونيو ٢٠٢٥.

وأكد المجلس أهمية توخى الحذر الشديد عند النشر الدولى العالمى، وذلك خلال استعراض موضوع قاعدة البيانات الخاصة بالمقالات المنشورة بالدوريات العالمية.

وناقش المجلس قرار مجلس الجامعة رقم (1) لسنة ٢٠٢٢ الخاص باجتياز امتحان اللغة وأنواع الامتحانات الاخرى التى أقرها المجلس وذلك كمتطلب لتسجيل الموضوعات والخطط البحثية للحصول على الدرجة العلمية.

ووافق المجلس اتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة الأسكندرية (كلية الهندسة ) وجامعة ميسورى للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق المجلس على إنشاء درجة الماجستير المهني في الذكاء الأصطناعي بقسم تكنولوجيا المعلومات بمعهد الدراسات العليا والبحوث وهو برنامج خاص بمصروفات.

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