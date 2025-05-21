مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الانتخابات السبت المقبل

يستعد مجلسا النواب والشيوخ لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل.

وكشفت مصادر برلمانية، عن انعقاد مجلس الشيوخ السبت المقبل، لمناقشة مشروع القانون الخاص به، تمهيدا لحالته لمجلس النواب لإقراره.

وأضافت المصادر، أن مجلس النواب سيناقش تعديلات قوانين الانتخابات الأسبوع المقبل.

أمين عام مجلس النواب

وأعلن المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأن النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ

وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع غدا الخميس ٢٢ مايو الساعة الحادية عشرة صباحًا لدراسته.

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