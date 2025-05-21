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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية، بدءا من الجمعة المقبلة لتسجل السواحل الشمالية 30:35 درجة مئوية والقاهرة الكبرى من 35: 38 درجة مئوية وجنوب البلاد من 40: 43 درجة مئوية.

 

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حالة الطقس غدا الأربعاء 21-5-2025 في محافظة الفيوم

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس  حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:27

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