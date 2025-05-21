بالهدايا والورود، استقبال حافل لأولى طلائع حجاج المستوى الاقتصادي في مكة

وصلت إلي مكة المكرمة أولى طلائع حجاج السياحة للمستوى الاقتصادي والذين وصلوا للأراضي المقدسة عبر أولى رحلات الطيران لنقل حجاج الإقتصادي.

استقبال أولى طلائع حجاج الاقتصادي

وفور وصولهم إلى مكة المكرمة جرت مراسم الاستقبال من المطوف السعودي المختص بخدمة حجاج السياحة بالمستوى الاقتصادي، حيث تم تقديم الهدايا التذكارية للحجاج وكذلك توزيع عبوات التمور والورود ومياه زمزم عليهم.

يأتي هذا الاستقبال ضمن خطة تشغيل متكاملة أعدتها مجموعة الطوافة السعودية المسؤولة عن حجاج السياحة المصريين المستوى الاقتصادي مبكرًا لضمان راحة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات التي تواكب تطلعاتهم وتُيسّر أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. وتم وضع تلك الخطة بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة وتحت الإشراف المباشر من وزارة السياحة والآثار.

تجربة متميزة من لحظة الوصول وحتى أداء المناسك

وباشرت فرق العمل الميدانية التابعة لمجموعة الطوافة وخدمات الحجاج مهامها منذ لحظة وصول الحجاج، حيث تم توفير حافلات مخصصة لنقلهم إلى أماكن سكنهم بمكة المكرمة، وتقديم الخدمات اللازمة التي تضمن راحتهم وسلامتهم، وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد بندر عبد الله الراجحي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، حرص المجموعة الكامل على تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة للحجاج المصريين، بالتنسيق المستمر مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة السياحة والآثار المصرية، وغرفة شركات السياحة، والجهات المعنية، ووفق خطط تشغيلية مدروسة تضمن انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات.

إجراءات بعثة الحج السياحي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

وثمن بندر الراجحي، جهود وزارة السياحة والآثار المصرية، وغرفة شركات السياحة ولجانها المشتركة المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في دعم ومساندة الحجاج المصريين طوال رحلتهم الإيمانية، بما يعكس عمق التعاون بين الجانبين في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن المجموعة سخّرت طاقاتها البشرية والفنية في المواقع المخصصة لإقامة الحجاج، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والضيافة، حرصًا على توفير بيئة إيمانية وخدمة راقية تعكس كرم الضيافة السعودية، مؤكدا توفير باقة متكاملة من الخدمات الراقية لضيوف الرحمن، تشمل الاستقبال، والنقل، والإعاشة، والسكن، والإرشاد، إلى جانب برامج توعوية وثقافية تواكب احتياجات الحجاج وتُسهم في تعزيز تجربتهم الإيمانية.



يذكر أن هذا الموسم سيشهد أداء أكثر من 33 ألف مصري الحج السياحي من مختلف المستويات.

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