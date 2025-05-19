الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

حبس عاطلين بتهمة الاتجار في السلاح بالمرج

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

 أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر تمهيدًا للاتجار بها بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتبين من تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة صالحة للاستخدام ومعدة لذلك، وكذلك الطلقات النارية.


القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالمرج 

 تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام عاطلين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما، حيث عُثر بحوزتهما على 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي.


وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج مديرية أمن القاهرة الأسلحة النارية النيابة العامة قسم شرطة عين شمس

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