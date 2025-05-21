الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غد الخميس، ويسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:27



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