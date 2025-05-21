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ثقافة وفنون

"امرأة تملكهم"، "السرد العربي" يناقش المجموعة القصصية الأولي للإذاعي إبراهيم خلف

الإذاعي إبراهيم خلف،
الإذاعي إبراهيم خلف، فيتو

يناقش ملتقى السرد العربي برئاسة الدكتور حسام عقل مساء غدٍ الخميس المجموعة القصصية “امرأة تملكهم” للإذاعي القدير إبراهيم خلف. تعتبر “امرأة تملكهم” المجموعة القصصية الأولى للمذيع السابق بإذاعة القرآن الكريم.

يُشار إلى أن “خلف” تدرج في المناصب بإذاعة القرآن الكريم، حيث كان مديرًا للمذيعين، ثم مديرًا للتفسير وعلوم القرآن الكريم، وصولًا إلى “كبير المذيعين”، قبل بلوغه سن المعاش.

وتزامنًا مع ذكرى إنشائها الحادية والستين..قال "خلف" لـ"فيتو": “تشرفت إذاعة القرآن الكريم بأنها جزء من النداء الإلهي الكبير: (ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان)،  فهي إن لم تكن الإيمان كله، فعلى الأقل لها شرف الدخول والانضواء تحت شرف النزول وحروف الوحي”، مضيفًا: “نعم إنها المنادي الأكبر جنبًا إلى جنب مع الأزهر ومؤسسات الفكر والدين والشريعة واللغة في مصر بل منازع”.
واختتم "خلف": “شخصيًا ما زلت أعيش على هذا الوجدان، وقد تبوأت فيها أعلى المناصب، وقدمت فيها أشهر البرامج التي أسأل الله ألا يحرمني إخلاصها وبركتها، ويجعلها لي نورًا في الدين والدنيا والآخر”.

 

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ملتقي السرد العربي امرأة تملكهم إبراهيم خلف إذاعة القرآن الكريم

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