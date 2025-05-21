طالبات أولى ثانوي بالقاهرة عن امتحان العربي: أسئلة البلاغة صعبة والتابلت اتأخر 40 دقيقة على ما فتح (فيديو)

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي منذ قليل، من أداء امتحان اللغة العربية الترم الثاني، حيث أدى الطلاب الامتحان داخل اللجان بالمدارس بمحافظة القاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة ووقاية.

الصف الأول الثانوي

وفور انتهاء طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة من امتحان مادة اللغة العربية رصدت بوابة فيتو آراء الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحان، وقالت إحدى الطالبات: امتحان العربي كله كان حلو ما عدا أسئلة البلاغة، وفي ناس التابلت فتح عندهم متأخر.

وقالت طالبة أخرى: التابلت اتأخر ٤٠ دقيقة معي على ما فتح.

وقالت الطالبة جودي: التابلت اتأخر في الفتح ساعة والامتحان الورقي أفضل من الإلكتروني.

وانطلقت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025 اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، في جميع المدارس الثانوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من محافظات الجمهورية وفقا لجدول كل محافظة.



واستعدت مديريات التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لـ صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 21 مايو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

تشكيل غرف عمليات فرعية

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني

كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.