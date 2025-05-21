الأربعاء 21 مايو 2025
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أخبار مصر

بدء الاختبارات للمتقدمين على فرص عمل بمهنة "عمال مخبوزات" بشركة لبنانية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء عن بدء الاختبارات للمتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا بالتنسيق مع المكتب العمالي في بيروت، وذلك للعمل في دولة لبنان بمهنة عمال مخبوزات، بـ"شركة أفران لصناعة الخبز".

مكاتب التمثيل العمالي 

وقال الوزير جبران إن هذه الاختبارات دليل على مصداقية فرص العمل التي تُعلن عنها الوزارة بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في عدد من البلدان العربية والأوروبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن اختبارات اليوم تحدث بمشاركة مسؤول عن الشركة  عن طريق "الفيديو كونفرانس "، وأن مميزات هذه الفرص الجديدة، أن الراتب الشهري يبلغ 500 دولار، مع توفير عدد من المزايا تشمل وثيقة تأمين، وسكن مناسب.

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