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أخبار مصر

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف في الأردن براتب يصل لـ 21 ألف جنيه

فرص عمل جديدة، فيتو
فرص عمل جديدة، فيتو

تغلق وزارة العمل اليوم الأربعاء باب التقديم لوظائف في المملكة الأردنية الهاشمية، براتب 300 دينار أردني.

 

وأعلنت وزارة العمل، السبت عن توفير 5 فرص للعمل في مهنة "عامل تربية مواشي"، بشركة زراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، براتب 300 دينار أردني (21 ألف جنيه مصري تقريبا) كل شهر. 

وأضافت الوزارة أن الشروط تشمل: وجود خبرة عام على الأقل في تربية الأبقار الحلوب، وأن يكون خاليا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020،حتى 31-5-2021.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن هذه الفرص تأتي في إطار " الربط الإلكتروني" الذي جرى تفعيله باتفاق بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره الأردني د. خالد البكار.

 

رابط التقديم 

 وأوضحت أن التقديم على الرابط التالي، والضغط على بند مهنة "عامل تربية مواشي"، وذلك من اليوم السبت الموافق 17-5-2025، ولمدة 5 أيام والتقديم من هنا.  

 

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