بدء طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

بدأت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، علي حكم حبسه سنة مع الشغل بدلًا من سنتين.

الدفع بالقصور في الحكم

ودفع مرتضي منصور محامي عمر زهران في الطعن بالقصور في الحكم المطعون عليه، التي تتضمن بطلانه لمخالفته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام.

الدفع بتناقض أقوال المبلغة

كما دفع مرتضي منصور بتناقض أقوال المبلغة، وعدم وجود أدلة يقينية تثبت صحة الواقعة.

نص حيثيات حكم حبس عمر زهران سنة واحدة

وجاء بالحيثيات، في القضية التي صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف، وعضو المستشارين خالد سليمان، ورامي راضي، وحضور أحمد فولي، وكيل النائب العام، أنه تبين للمحكمة إبان المحاكمة الجنائية أن المتهم عمر زهران يعاني من سوء حالته الصحية نظرًا لكبر السن.

وأضافت الحيثيات كما أنه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.

منطوق الحكم على عمر زهران



وجاء بمنطوق الحكم حكمت للمحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بتعديل حكم أول درجة الصادر بحق عمر زهران، مخرج، المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار.

تخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران إلى سنة

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية أن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

كما كشفت التحقيقات أن المسروقات الذهبية، عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وكشفت التحقيقات أيضا تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

ليلة القبض على المخرج عمر زهران

وبدأ رجال البحث الجنائي بالجيزة في إجراء تحرياتهم الدقيقة حول بلاغ شاليمار الشربتلي، وتوصلوا إلى أن المخرج عمر زهران، بالفعل كان دائم التردد على منزل المخرج خالد يوسف وزوجته، وأنه تربطه بهما علاقة صداقة ممتدة منذ زمن طويل ويعلم تفاصيل كثيرة عن حياتهما، وهناك شبهات بالفعل حول تورطه في سرقة المجوهرات المشار إليها، خصوصا بعد أن تضامن خالد يوسف مع زوجته في البلاغ.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المخرج عمر زهران، وواجهوه بالاتهام الموجه إليه، إلا أنه أنكره جملة وتفصيلا وأبدى استغرابه الشديد من موقف زميله خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي.

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