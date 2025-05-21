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رياضة

بعد استقبالهم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، صبحي يكرم الرياضيين العائدين من ليبيا (صور)

وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا، فيتو

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من أفراد البعثة الفنية واللاعبين المصريين العائدين من ليبيا، في ضوء المتابعة المستمرة لأوضاعهم عقب عودتهم.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن التحرك السريع لعودة أفراد البعثة الفنية واللاعبين يعكس حجم التنسيق والدعم الذي توفره الدولة المصرية لأبنائها في الخارج، مؤكدًا أن الوزارة على تواصل دائم مع كافة الجهات المعنية لمتابعة التطورات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء المستجدات.

 

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع سلامة أبنائها في الخارج على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتابع على مدار الساعة أوضاع الرياضيين والمحترفين المصريين بكافة الدول، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية وكافة الجهات الأمنية المعنية، لضمان سلامتهم.

تكريم أعضاء البعثة العائدين

وفي لفتة تقديرية، قام الدكتور أشرف صبحي بتكريم أعضاء البعثة العائدين، وعلى رأسهم حسام البدري وهادي خشبة ومحمود كهربا ومنحهم شهادات تقدير تقديرًا لاحترافيتهم وتحملهم المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي واجهوها، مؤكدًا أن ما أبدوه من التزام وانضباط يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية ورياضييها بالخارج.

وأعربت البعثة العائدة من ليبيا عن خالص شكرها وتقديرها للدولة المصرية، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به مختلف مؤسسات الدولة لتأمين عودتهم، بدءًا من متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورًا بدور وزارات الشباب والرياضة والخارجية، وجهات الدولة المعنية، وكل الأجهزة المعنية التي حرصت على التعامل السريع والفعّال مع الموقف.

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