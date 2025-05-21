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رياضة

الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة حسم الدوري

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

الأهلي، يعود النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الاهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

ويستعد النادي الاهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاصلة وهامة أمام فاركو في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

ويدرس عماد النحاس  فريق فاركو جيدًا من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاثة لحسم التتويج ببطولة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 


ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولى.

 

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا  في نفس الجولة.

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