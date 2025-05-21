أجنبي يسرق 73 موبايل من محل عمله بالعاشر من رمضان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عامل بمحل هواتف محمولة "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بتهمة سرقة 73 هاتفًا محمولًا وعدد من إكسسوارات المحمول من محل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

عامل أجنبي يسرق 73 هاتفًا محمولًا من محل عمله بالعاشر من رمضان

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن كافة المسروقات، وتم ضبطها بالكامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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