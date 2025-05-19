سيدة تسقط من علو بالجيزة وقرار عاجل من النيابة

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثاني، في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد الانتهاء من مناظرة الجثمان والتصريح بتشريحه لبيان أسباب الوفاة.

وكان مركز شرطة أبو النمرس قد تلقى بلاغا يفيد بسقوط سيدة من علو ووفاتها في الحال، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الضحية نسيت مفاتيح شقتها بداخلها، وحاولت الدخول عبر إحدى النوافذ، إلا أن قدمها زلت واختل توازنها، ما أدى إلى سقوطها من الطابق الثاني ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها بدفن الجثة عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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