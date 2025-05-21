الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ارتدى النقاب للتسول في شوارع الهرم.. اعترافات صادمة للمتهم

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحجز عاطل ٢٤ ساعة على ذمة التحريات، بعد ضبطه متلبس بارتداء نقاب في شوارع الهرم لممارسة أعمال التسول، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكان المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالاشتباه في شخص يرتدي ملابس نسائية ونقاب ويتجول بطريقة مثيرة للريبة في أحد شوارع الدائرة.

يرتدي نقابا ويستجدي المارة

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل في العقد الرابع من العمر، يرتدي نقابا ويستجدي المارة للحصول على المال.

 

وبمواجهته، اعترف المتهم تفصيليا بارتدائه النقاب عمدا لتضليل المواطنين، قائلا: "كنت بلبس النقاب علشان الناس تفتكرني ست وتديني فلوس.. الناس بتعطف على الستات أكتر، وعلشان محدش يعرف شخصيتي".

 

حرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها بحبسه، مع استمرار جهود البحث والتحري حول نشاطه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة الهرم النيابة العامة مباحث قسم شرطة الهرم

مواد متعلقة

الأمن يكشف لغز تغيب طالب عن منزله بالهرم

قرارات للنيابة في واقعة التسول بطيور جارحة بالقاهرة

الأكثر قراءة

سر إلغاء سفر الأهلي لأمريكا بطائرة خاصة

رسالة حاسمة من السيسي للمستثمرين والقطاع الخاص

مرادف كلمة «الازورار» ومضاد «شحوبي»، أسئلة اللغة العربية تحير طلاب الثانوي

رد الأهلي على عرض نيوم السعودي لضم إمام عاشور

طالبات أولى ثانوي بالقاهرة: السيستم كان معلق، وحيرة بسبب معنى كلمة يعجز ( فيديو)

أخبار مصر: انفصال أحمد السقا عن زوجته، تحرك حاسم في قضية نوال الدجوي، إسرائيل تستعد لضرب إيران، رابطة الأندية تتوعد بيراميدز

أحمد السقا عقب إعلانه الانفصال عن مها الصغير: "اتحملت كتير"

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

أسعار الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025

رغم اعتدال درجات الحرارة، تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء، ما يحدث

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تحركات أوروبية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال المساعدات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصاب الطلاب بالحيرة، تعرف على معنى الازورار من خواطر الشعراوي (فيديو)

هل ذكر ماء زمزم في القرآن الكريم؟

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته

المزيد
الجريدة الرسمية