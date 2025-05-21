محافظ الإسكندرية: التصالح في مخالفات البناء أولوية قصوى ونسبة الإنجاز تصل إلى 95.5%

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية تواصل استقبال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وسط متابعة يومية من قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية للتأكد من سير العمل بانتظام، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة حققت نسبة إنجاز بلغت 95.5% في ملف التصالح، حيث تم البت في 54,809 ملفًا، تشمل ملفات مقدمة وفقًا لقانون 17 وكذلك القانون الجديد 187، مؤكدًا أن نسب الإنجاز تتم مناقشتها بشكل يومي، في إطار الحرص على تحقيق أعلى معدلات الأداء.

وأضاف أن المحافظة قامت بتشكيل كافة اللجان المختصة بالتصالح، بما في ذلك اللجان العليا والفنية والفرعية ولجان البت والتظلمات، إلى جانب تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على بنود القانون ولائحته التنفيذية، لضمان التطبيق السليم للمنظومة الجديدة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة في المراكز التكنولوجية، مع المرور والمتابعة الدورية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحل هذا الملف الحيوي بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق الاستقرار المجتمعي، مع متابعة آلية تطبيق النظام الجديد لاستخراج شهادات البيانات،

كما وجه الفريق أحمد خالد العاملين بالمراكز التكنولوجية بالأحياء بضرورة التيسير على المواطنين، وتوفير سبل الراحة خاصة لذوي القدرات والهمم وكبار السن، من أجل تسريع الانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر عدد ممكن منها في أقصر وقت.

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