عصام صاصا وزوجته حديث السوشيال ميديا لهذا السبب

تصدر المغني الشعبي عصام صاصا وزوجته جهاد تريندات المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية.

عصام صاصا وزوجته جهاد

فوجئ جمهور “صاصا” بتصرف غريب من زوجته جهاد التي قامت بحذفه من قائمة الأصدقاء بمواقع التواصل الإجتماعي على الرغم من حالة الحب والدعم التي يظهرها الزوجان دائما، فى إشارة منها لإنتهاء العلاقة بينهما وتوقع الجمهور حدوث الطلاق قريبا.

برزت حالة الحب بين المطرب وزوجته بقوة خلال أشهر سجنه التي مكثها عصام صاصا على خلفية قضية السرعة الزائدة، وقامت حينها زوجته بدعمه بقوة والوقوف إلى جانبه فى محنته بل وافتتحت سلسلة مطاعم تحمل اسمه “صاصا”.



و مؤخرًا احتلت أغنية عصام صاصا التي تحمل اسم “محكمة” تريند اليوتيوب

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