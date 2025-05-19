خلافات مالية تتسبب في حبس طرفي مشاجرة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس طرفي مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة المطرية، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح وكدمات متفرقة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن إصابات، وعلى الفور انتقلت القوات إلى محل الواقعة، حيث تبين نشوب مشاجرة بين الطرف الأول: شخصان، مصابان بجروح وكدمات، والطرف الثاني: ثلاثة أشخاص، من بينهم اثنان مصابان بجروح وكدمات.

وتبين من التحريات أن خلافات مالية بين الطرفين، هي سبب المشاجرة التي استخدمت فيها أسلحة بيضاء، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.



وتم ضبط الطرفين في حينه، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.