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رياضة

موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق النصر نظيره الخليج اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 33 على ملعب الأول بارك   بالدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي

وتقام مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي في الجولة 33 في تمام السابعة مساء اليوم.

القناة الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي

وتبث مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي في الجولة 33 عبر SSC إتش دي.

جدول الترتيب قبل مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي

يتواجد النصر في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.


ويبحث النصر عن استعادة نغمة الانتصارات والإبقاء على آماله في المنافسة على المركز الثالث بعد تبخر آماله في المنافسة على التأهل إلى "نخبة آسيا"، حيث يسعى لإنهاء الموسم ضمن المركز الثالث لضمان المشاركة في السوبر السعودي.

 

في المقابل استعاد الخليج أخيرًا ذاكرة الانتصارات بالفوز في الجولة الماضية أمام العروبة، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية للتقدم في سلم الترتيب إذ يحل عاشرًا برصيد 37 نقطة.

 أرقام الفريقين تاريخيا 

وتعتبر مواجهة اليوم هي  الثانية عشرة بينهما في دوري المحترفين، حيث يتفوق النصر بالفوز 7 مرات مقابل انتصار وحيد للخليج، بينما حسم التعادل 3 مباريات.

وكان الفريقان التقيا الموسم الماضي في 3 منافسات "مباراتان في الدوري ومباراة في نصف نهائي كأس الملك"، وفاز بها النصر جميعًا الذي واصل تفوقه بالفوز في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي، فيما يعود الفوز الوحيد للخليج إلى سبتمبر 2016.

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