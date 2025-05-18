الصناع العرب الصاعدون يجتمعون في جلسة نقاشية مميزة بالجناح المصري بمهرجان كان السينمائي

في إطار فعاليات الجناح المصري في سوق مهرجان كان السينمائي 2025، أدار الناقد محمد سيد عبد الرحيم، مدير ملتقى القاهرة السينمائي، جلسة نقاشية بعنوان "الموجة الجديدة: تسليط الضوء على صانعي الأفلام العرب الصاعدين".

الصناع العرب الصاعدون

وركزت الجلسة على استعراض مساهمات الجيل الجديد من صناع الأفلام العرب في إعادة تشكيل السينما العربية، وكيف يمكن للمهرجانات دعم هذه المواهب الناشئة لتحقيق نجاحات عالمية.

وقد شهدت الجلسة مشاركة عدد من صناع السينما العرب الذين حققوا إنجازات كبيرة في مهرجانات السينما العالمية.

وعن الجلسة صرح الناقد محمد سيد عبد الرحيم، للمركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلًا: "لقد كانت هذه الجلسة فرصة فريدة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من صناع الأفلام العرب، الذين استطاعوا تحقيق إنجازات ملحوظة على مستوى مهرجانات الصف الأول. إن دعم هذه المواهب من قبل المهرجانات يعد أمرًا حيويًا لضمان استمرار تطور السينما العربية."

وأضاف:"تناولت الجلسة موضوع تمثيل الجيل الجديد من صناع الأفلام، والصعوبات التي واجهتهم، وعلاقتهم بالسينما المحلية والمهرجانات العالمية، وكيف يمكنهم تحقيق التوازن بين التعبير عن أنفسهم وتقديم أعمال تصل إلى جمهور أكبر عالميًا".

شارك في الجلسة كل من؛ المخرج المصري مراد مصطفى، مخرج فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، الذي يُعرض هذا العام في مهرجان كان، وقد سبق له أن عرض فيلمه القصير "عيسى" في أسبوع النقاد عام 2023، حيث حصد عدة جوائز. وتُسجل مشاركة "عائشة لا تستطيع الطيران" أحدث مشاركة مصرية في المسابقة الرسمية بعد تسع سنوات من فيلم "اشتباك".

والمنتج أحمد عامر، الذي شارك في إنتاج "عائشة لا تستطيع الطيران" وكذلك شارك في إنتاج الفيلم الفلسطيني "كان ياما كان في غزة"، الذي يُعرض أيضًا هذا العام في كان، من إخراج الأخوين ناصر وطرزان. ويُعتبر الفيلم جزءًا من الحركة السينمائية الفلسطينية الجديدة.

كما شاركت أيضًا المخرجة اللبنانية ميشيل كسرواني، التي حازت بمشاركة شقيقتها نويل على جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين عن فيلمهما القصير "يرقة" قبل عامين.

وكذلك المخرجة اللبنانية ليلى بسمة، التي شارك فيلمها "ملح البحر" في مهرجان فينيسيا قبل عامين، وسافر في العديد من المهرجانات المهمة، مما ساهم في تعزيز حضورها في الساحة السينمائية الدولية. والمخرج السعودي توفيق الزيادي، الذي شارك فيلمه "نورة" العام الماضي في قسم نظرة ما بمهرجان كان، ليكون أول فيلم سعودي يُعرض في المهرجان، مما يُعتبر إنجازًا كبيرًا للسينما السعودية.

الجناح المصري في سوق مهرجان كان

يذكر أن الجناح المصري في سوق مهرجان كان 2025 (Marché du Film). يُقام بتنظيم مشترك بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام (EFC). وقد فاز بجائزة "أفضل تصميم جناح" من بين الأجنحة المشاركة في سوق مهرجان كان.

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