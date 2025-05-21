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ثقافة وفنون

أسرة زوجة رجل مش مهم تنهي تصوير 40٪ من الفيلم

ياسمين عبدالعزيز،
ياسمين عبدالعزيز، فيتو

انتهت أسرة فيلم زوجة رجل مش مهم من تصوير ما يقرب من 40٪ من أحداث العمل.

 

أبطال فيلم مش زوجة رجل مهم

وتواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، ويجمعها بالمشاهد التي يتم تصويرها الفنان أكرم حسني الذي يلعب شخصية زوجها.

 

 

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي.

خالد جلال يشيد بالفنانة ياسمين عبد العزيز

وقال المخرج خالد جلال: إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وعمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها.

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