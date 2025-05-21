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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية آسر يس في فيلم الست بطولة مني زكي

آسر ياسين، فيتو
آسر ياسين، فيتو

يشارك الفنان آسر يس في فيلم “الست” الذي تقوم ببطولته الفنانة مني زكي، ويظهر ضيف شرف في العمل، ويلعب شخصية أحد الأصدقاء المقربين لأم كلثوم، ومن أحد معجبيها.

 

وانتهت وحدة المونتاج القائمة علي فيلم الست الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، من أعمال مونتاج نصف مشاهد العمل المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر القادم.

 

أبطال فيلم الست

ويشارك بالعمل كوكبة كبيرة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية منى زكى، منهم أحمد حلمي، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

 

تفاصيل فيلم الست

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

فيلم الست من تأليف الكاتب الروائي أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد. 

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آسر يس فيلم الست منى زكي ام كلثوم

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