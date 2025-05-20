الحكومة تكشف حقيقة توتر العلاقات مع السعودية

رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما تردد مؤخرًا بشأن توتر العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

الزيارات المتبادلة ما بين مصر والسعودية

وقال إن زيارة رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية إلى مصر ولقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين.

العلاقات ما بين مصر والسعودية على المستوى الرسمي والشعبي

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العلاقات بين مصر والسعودية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، هي علاقات وثيقة جدًا، وهو ما شدد عليه الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء اليوم.

الاتفاق المصري السعودي اليوم

وأشار محمد الحمصاني، إلى أنه تم الاتفاق اليوم على تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي المشترك، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة، وأن هناك تواصلًا مستمرًّا على مختلف المستويات، متابعًا: "زيارة اليوم ليست ردًّا على أي شائعات، بل تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية".

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