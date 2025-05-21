طرح جديد للأراضي بنظام حق الانتفاع

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح جديد قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة السويس الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42261 مترا بسعر 2300، أرض تجاري ترفيهي بمساحة 27601 متر حق انتفاع.

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض تجاري إداري سكني بمساحة 880 مترا بسعر 4275 جنيها، ارض تجاري إداري سكني بمساحة 880 مترا بسعر 4275 جنيها.

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض بمساحة 5000 متر تعليمي معهد عالي بسعر 2875 جنيها، أرض تعليمي مدرسة بمساحة 11323 مترا بسعر 2785 جنيها، أرض تجاري بمساحة 2507 أمتار بسعر 6080 جنيها،وأرض تجاري بمساحة 2653 مترا بسعر 6080 جنيها.

وبمدينة طيبة الجديدة أرض تعليمي مدرسة بمساحة 4584 مترا بسعر 3980 جنيها، أرض تجاري اداري بمساحة 2340 مترا بسعر 10160 جنيها.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مدى قدرة الصندوق في توفير شقق لـ مستأجري الإيجار القديم في ظل أزمة تعديلات القانون المطروح بمجلس النواب.

تكليف الحكومة بشأن شقق مستأجري الإيجار القديم

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: لم نأخذ تكليفًا من الدولة حتى الاَن بشأن توفير شقق أو وحدات سكنية لمستأجري قانون الإيجار القديم.

وعود الحكومة بشأن قضية الإيجار القديم

وتابع: طالما أن الدولة وعدت بأنها ستجد حلولا عادلة للملاك أو المستأجرين بقانون الإيجار القديم ستفي بذلك.

وأشار إلى أنه قبل تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي بتوفير شقق لمستأجري الإيجار القديم يجب عمل حصر دقيق للأعداد حتى يمكن التعرف على إمكانية توفير تلك الشقق.

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