مسلسل آسر الحلقة 37، الصدفة تقود رامي لاكتشاف ما حدث لشقيقه مجد

دارت أحداث الحلقة 37 من مسلسل آسر حول زيارة عزت وغازي إلى منزل سلمى، والتي كانت تستضيف قبلهم آسر، وكان عزت يُحاول تهديدها بطريقة غير مباشرة، بينما استغل غازي الفرصة للبحث عن أي معلومات قد تقوده إلى آسر.

تسلل إلى المكتب، وهناك لفتت نظره صورة الخال فاحتفظ بها ولم يخبر سلمى وعزت بأي شيء حولها، كما وجد كتابًا يحمل رسالة بها اسم آسر ورسالة بداخله، فقرر أن يأخذه معه.

في هذه الأثناء، كان الخال يكاد يجن قلقًا على سلمى، ويحاول الاتصال بها بلا توقف، ويوشك أن يصل إلى باب منزلها، لكنها ترد أخيرًا وتطلب منه ألا يأتي.

في اللحظة نفسها، كان غازي يخرج من غرفة سلمى، وانصرف هو وعزت بهدوء، أما آسر، فذهب إلى منزل ناي وحياة، حيث أخبرته ناي بضرورة مساعدة حياة، التي عبرت عن رغبتها في العودة إلى منزل خالتها في سوريا.

طلبت ناي من آسر أن يرافقها، فوافق، وبدأت رحلة العودة التي أعادت إلى حياة شريط ذكرياتها، حين وصلوا، دعت حياة آسر للدخول إلى المنزل، وفي نفس المكان الذي جمعها بمجد في الماضي، اقترب منها آسر، لكنها صدته وقالت له بحزم أنه ليس الشخص الذي أحببته.

على جانب آخر، أصر رامي أن يعرض صداقته على ابن حارس محل المجوهرات رغم رفضه وأخبره أنه سيكرر زيارته له.

وبينما كان رامي ووالده يدخلان غرفة الأول وجد الأب بعض الكتب على المكتب فسأل عنها، فأجابه رامي بأنها تعود إلى مجد، وبينما كان الأب يتصفحها، لاحظ رسالة بخط صغير لم يتمكن من قراءتها، فسلمها إلى رامي، عندها، قرأ رامي كلمات صادمة كتبها مجد: “حياة خائنة… وعزت القتال… وراغب غدار."، كما وجد كلمات “انتقام.. حياة”، وارتسمت على وجه رامي علامات صدمة عميقة، وأخفى السر في قلبه، دون أن يُخبر والده، لتزداد خيوط الغموض في المسلسل تعقيدًا.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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