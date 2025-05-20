إصابة 5 عمال في انقلاب تروسيكل بترعة بقرية صالحجر بالغربية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب تروسيكل يقل عددًا من العمال في إحدى الترع ، أثناء عودتهم من العمل مساء اليوم بقرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية محافظة الغربية تلقت بلاغًا بانقلاب تروسيكل في إحدى الترع القريبة من القرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة بسيون، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال المصابين، ونقلهم إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبيّن أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم، دون وقوع وفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، فيما أشار شهود عيان إلى أن السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة كانا السبب الرئيس في وقوع الحادث.



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