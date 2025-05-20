الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 عمال في انقلاب تروسيكل بترعة بقرية صالحجر بالغربية

إصابة 5 عمال في انقلاب
إصابة 5 عمال في انقلاب تروسيكل بترعة بقرية صالحجر بالغربية

 أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب تروسيكل يقل عددًا من العمال في إحدى الترع  ، أثناء عودتهم من العمل  مساء اليوم  بقرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

محافظ الغربية: ندرس تقنين أوضاع الصناعات الصغيرة ونصدر الزبيب والعسل وعجينة الياسمين

صحة الغربية: نقل استقبال مستشفى المنشاوى العام إلى طنطا العام الجديد بدءًا من الجمعة

وكانت الأجهزة الأمنية محافظة الغربية  تلقت بلاغًا  بانقلاب تروسيكل في إحدى الترع القريبة من القرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة بسيون، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال المصابين، ونقلهم إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبيّن أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم، دون وقوع وفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، فيما أشار شهود عيان إلى أن السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة كانا السبب الرئيس في وقوع الحادث.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق بسيون – طنطا

محافظ الغربية: ندرس تقنين أوضاع الصناعات الصغيرة ونصدر الزبيب والعسل وعجينة الياسمين

صحة الغربية: نقل استقبال مستشفى المنشاوى العام إلى طنطا العام الجديد بدءًا من الجمعة

محافظ الغربية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طنطا والأحوزة العمرانية لـ 36 عزبة

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة توتر العلاقات مع السعودية

أول رد من الزمالك على شكوى جوميز بشأن مستحقاته المتأخرة

خالد الغندور: الأهلي يقترب من إتمام التعاقد مع مدافع فناربخشه

موعد وجدول زيادات المعاشات الجديد 2025

محامي حفيد نوال الدجوي: اضطررنا لإقامة دعوى حجر عليها لهذا السبب (فيديو)

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصدر بيانا عاجلا بشأن غزة

محامي حفيد نوال الدجوي يقدم فيديو يرصد لحظة خروج أشخاص من الفيلا المسروقة والنيابة تتحفظ عليه

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20/5/2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 20/5/2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20/5/2025

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر يربط بين التفكك الأسري والفراغ وانتشار الإدمان ويطالب بمراقبة مواقع التواصل

بالدليل، 9 أنواع من الأنكحة حرمها الله

20 مسألة خاصة بحج المرأة

المزيد
الجريدة الرسمية