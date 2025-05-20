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أخبار مصر

قبل انطلاقها غدا، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى بالقاهرة والجيزة

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني
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تنطلق غدا الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025 في جميع المدارس الثانوية بمحافظتي القاهرة والجيزة.


 

وتستعد مديريات التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لـ صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من غدا الأربعاء 21 مايو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

امتحانات نهاية العام الدراسى 2025

وحرصت مديريات التربية والتعليم علي عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

 تشكيل غرف عمليات فرعية 

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني 

وشددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

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