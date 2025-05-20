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رياضة

رودي جارسيا يعلن قائمة منتخب بلجيكا لمباراتي مقدونيا وويلز

منتخب بلجيكا، فيتو
منتخب بلجيكا، فيتو

أعلن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن قائمة فريقه لخوض معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهتي مقدونيا الشمالية وويلز، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراتي منتخب بلجيكا أمام مقدونيا الشمالية وويلز

ويحل منتخب بلجيكا ضيفًا على مقدونيا يوم 6 يونيو، قبل أن يستضيف ويلز في 9 من الشهر ذاته، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا كازاخستان وليختنشتاين.

وشهدت القائمة استمرار الحارس تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد، بعد مشاركته في معسكر مارس، في أعقاب قراره بالعودة من الاعتزال الدولي عقب رحيل المدرب السابق دومينيكو تيديسكو.

قائمة منتخب بلجيكا لمعسكر يونيو

حراس المرمى: تيبو كورتوا – سين لامينز – ماتز سيلس – مارتن فانديفوردت.

خط الدفاع: زينو ديباست – ماكسيم دي كوبير – كوني دي فينتر – فوت فايس – براندون ميشيل – توماس مونييه – آرثر ثيت – دييجو موريرا.

خط الوسط: كيفين دي بروين – جورثي موكيو – أمادو أونانا – نيكولاس راسكين – يوري تيليمانس – هانز فاناكين.

خط الهجوم: شارل دي كيتيلير – جيريمي دوكو – ماليك فوفانا – روميلو لوكاكو – دودي لوكيباكيو – لويس أوبيندا – ليكسيس ساليماكرز – لياندرو تروسارد.

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