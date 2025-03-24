بلجيكا يفوز على أوكرانيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب بلجيكا على نظيره الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "سيجيكا أرينا"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وسجل ثلاثية منتخب بلجيكا كل من روميلو لوكاكو (هدفين) ومكسيم دي كويبر في الدقائق 70 و75 و86.

وكانت أوكرانيا فازت في الذهاب بنتيجة 3ـ1.

ونجح منتخب بلجيكا من الصعود للقسم الأول في مرحلة المجموعات بنتيجة المباراتين 4ـ3.

تشكيل منتخب بلجيكا ضد أوكرانيا

حراسة المرمى: سيلز.

خط الدفاع: مونييه، فايس، ديياست، كاستاني،

خط الوسط: فاناكين، راسكين، دي بروين.

خط الهجوم: دوكو، لوكاكو، تروسارد.

تشكيل منتخب أوكرانيا ضد بلجيكا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ماتفيينكو، سفاتوك، زابارني.

خط الوسط: زينتشينكو، كاليوزني، يارموليوك، ميكولنكو.

خط الهجوم: هوتسولياك، فانات، سوداكوف.

سجل الفائزين بدوري الأمم الأوروبية عبر التاريخ

أما عن المنتخبات التي حققت الألقاب الثلاثة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ففي النسخة الأولى تمكن المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو من حصد اللقب، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية (1-0).

وفي النسخة الثانية، جاء الدور على منتخب فرنسا، الذي فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الإسبان في النسخة الأخيرة ويحصدون اللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي (0-0).

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