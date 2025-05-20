رسميا، الاتحاد الأوروبي يعلن رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أكد الاتحاد الأوروبي رسميا مساء اليوم الثلاثاء رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي البلاد.

وقالت كايا كالاس مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "قررنا اليوم رفع عقوباتنا الاقتصادية عن سوريا، ونريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية".

رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وكشفت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الثلاثاء على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، فيما أعربت كايا كالاس، قبيل اجتماع خارجية الاتحاد الأوروبي عن أملها بأن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

يذكر أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة سابقا على سوريا، وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.

رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، برفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا أملا بتعافي البلاد.

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