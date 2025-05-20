محافظ القاهرة: تواصل دائم مع أعضاء مجلس النواب لحل مشاكل المواطنين

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع أعضاء مجلس النواب ، باعتبارهم حلقة وصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطن، بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشمالية والجنوبية، استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم، ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة مشاركة النواب فى وضع مشروعات الخطة الاستثمارية السنوية، لتخرج معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وخلال الاجتماع عبر النواب عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي.



شهد الاجتماع د. حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء.

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