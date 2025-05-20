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رياضة

سيدات يد الأهلي يفزن على فاب الكاميروني ويتأهلن لنصف نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس

سيدات يد الأهلي يفوزن
سيدات يد الأهلي يفوزن علي فاب الكاميروني

تأهل فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي إلى  نصف نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس التي يستضيفها الأهلي، وذلك بعد الفوز على نظيره فاب الكاميروني  بنتيجة 36-25. 

وكان فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي تأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس التي يستضيفها الأهلي،  بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي. 

وتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية بالفوز في المباريات الثلاث التي خاضها في مرحلة المجموعات بالبطولة. 

واستهل الأهلي مشواره بالفوز على كالارا الكاميروني بنتيجة ٣٩/١٩، ثم أبيدجان الإيفواري بنتيجة ٣٩/٢١، وواصل انتصاراته بالفوز اليوم على أول أغسطس الأنجولي ٢٥/٢٢. 

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الأهلي بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس أول أغسطس الأنجولي أبيدجان الإيفواري

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