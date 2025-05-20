عمرو سلامة يعاين أماكن تصوير فيلم شمس الزناتي 2

بعد فترة طويلة من التوقف، عاد المخرج عمرو سلامة لاستكمال تصوير فيلم “شمس الزناتي 2”، والذي يعد الجزء الثاني للفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وقام ببطولته الفنان عادل إمام.

وبدأ عمرو سلامة في معاينة بعض أماكن التصوير، التي سوف تشهد تصوير الأحداث المتبقية من الفيلم، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العمل تعطل لأكثر من مرة دون الإعلان عن الأسباب وراء ذلك

أبطال شمس الزناتي

وفيلم “شمس الزناتي - 2” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم "شمس الزناتي" في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعتبر فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي.

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