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إعلان نتائج مسابقة جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة

مكتبه الاسكندرية
مكتبه الاسكندرية

 أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم أسماء الفائزين المئة بمسابقة "جائزة القراءة" في نسختها الأولى.

 

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فازت بالمركز الأول (جائزة 50 ألف جنيه مصري) آية مرسي بدوي بدر، وجاء في المركز الثاني (جائزة 40 ألف جنيه مصري) أيمن عاطف يحيى محمد، وحصلت على المركز الثالث (جائزة 30 ألف جنيه مصري) إنچى فوزى موريس، وفاز بالمركز الرابع (جائزة 20 ألف جنيه مصري) عبد القادر يحيى، وجاء في المركز الخامس (جائزة 10 آلاف جنيه مصري) شريف أحمد إمام.ويحصل بقية الفائزين من المركز السادس وحتى المئة على جوائز مالية متدرجة.

و توجه الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بالتهنئة للذين فازوا وقال "نشكر جميع المشاركين على تفاعلهم المميز ومشاركاتهم الرائعة..مبروك للفائزين وحظ أوفر للجميع المرة القادمة".

جدير بالذكر أن "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة" هي جائزة سنوية تطلقها مكتبة الإسكندرية، لكل أطياف الشعب المصري ومحافظاته، وتختص بالفئة الشابة من (18-40 سنة)، وتستخدم فيها مكتبة الإسكندرية آليات العصر الرقمي بكل الوسائل، لدعم المجتمع الثقافي المصري.

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مكتبه الإسكندرية الدكتور أحمد زايد الاسكندرية الشعب المصرى

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