رئيس شعبة الدواجن يكشف عن السعر العادل للفراخ

أسعار الدواجن، كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن السعر العادل للدواجن، مطالبًا بضرورة الحفاظ على توازن السوق وحماية المنتجين وتجنب خروج صغار المربين من المنظومة.

سعر عادل لكيلو الدواجن

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية: أن السعر العادل لكيلو الدواجن لا يجب أن يتجاوز الـ 80 جنيها، معقبًا هذا سعر يراعي توازن العلاقة بين المستهلك والمواطن.

عودة بورصة الدواجن لدورها

وأشار إلي أن هناك ضرورة لعودة بورصة الدواجن لدورها الحقيقي في عملية التسعير، من أجل الحفاظ على الصناعة وعدم تضرر المستهلك أو تعرضه للاستغلال.

تراجع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

وتراجعت أسعار الفراخ البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ حيث تراجعت الأسعار 5 جنيهات في الكيلو، وتراوحت الأسعار ما بين 90 و100 جنيه للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 80 و85 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 80 و85 جنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 100 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتى 140 إلى 150 جنيها، وسعر كيلو الارنب البلدي 95 جنيها، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها



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