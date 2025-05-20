تشكيل مباراة القادسية والعروبة في الدوري السعودي

أعلن فريقا القادسية والعروبة عن تشكيليهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

تشكيل القادسية أمام العروبة

تشكيل العروبة أمام القادسية

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يحتل فريق القادسية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز موسم 2024-2025 برصيد 65 نقطة من 32 مباراة خاضها الفريق في البطولة حتى الآن.

يحتل فريق العروبة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز موسم 2024-2025 برصيد 33 نقطة من 32 مباراة خاضها الفريق في البطولة حتى الآن.

موعد مباراة القادسية والعروبة في الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء الهام والمنتظر بين القادسية والعروبة في الدوري السعودي الممتاز مساء اليوم الثلاثاء الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

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